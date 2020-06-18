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18.06.2020 16:04
Рубрика: Легковые авто

В моторном отсеке автомобиля нашли гнездо дроздов

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба General Motors. Фото: Пресс-служба General Motors.
Фото: Пресс-служба General Motors.

В дилерском центре General Motors сервисный персонал наткнулся в подкапотном пространстве машины на свитое гнездо дроздов.

Как рассказала пресс-служба американского концерна, сотрудники тюменского официального центра возобновили работу после завершения режима самоизоляции. Один из автомобилей, которому требовалась замена силового агрегата, всё это время простоял в ремонтном помещении. Специалисты решили поставить машину на колёса, но нашли в моторном отсеке гнездо с живыми птенцами дроздов.

Фото: Пресс-служба Kia.
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"Сразу возник вопрос - как спасти птенцов? Что вообще с ними делать - кормить или не кормить? Если кормить, то чем? Мы же не знаем, что это за птицы, где их родители, поэтому родительскую функцию пришлось взять на себя" - рассказывает Антон Катков, директор по послепродажному обслуживанию General Motors Тюмень.

Спустя некоторое время прибыли орнитологи. Они согласились принять птиц, вырастить, подготовить к взрослой жизни. Во время транспортировки ни один птенец не пострадал, всё семейство было успешно доставлено в специальный питомник под наблюдение профессионалов.

Фото: Пресс-служба General Motors.