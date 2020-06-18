В Рособрнадзоре рассчитывают, что результаты ЕГЭ в этом году улучшатся

Результаты ЕГЭ в этом году хуже не будут. Более того, скорее всего, они даже улучшатся, так как у выпускников есть больше времени на подготовку. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на "горячей линии" по ЕГЭ.

- Я уверен, что результаты будут не хуже прошлых лет. Думаю, что они даже увеличатся. Высоких прыжков в средних баллах не бывает просто так, но хуже точно не будут, - рассказал Анзор Музаев.

По его словам, для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) размещены демоверсии ЕГЭ по всем предметам, там же - открытый банк заданий ЕГЭ.

- В этом году мы сделали беспрецедентную акцию, на сайте ФИПИ опубликованы реальные варианты ЕГЭ досрочного периода. Мы этого никогда не делали. Было 2 миллиона просмотров и скачиваний, - рассказал Анзор Музаев. - Учителя, выпускники начали использовать этот ресурс. Выпускники получили дополнительный месяц для подготовки.