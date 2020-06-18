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18.06.2020 12:11
Рубрика: В мире

В Турции предложили сделать храм Святой Софии местом молитв для всех

Текст: Константин Волков

Глава Армянского патриархата Константинополя Саак Машалян (Саак II) предложил превратить храм Святой Софии в центре Стамбула в место молитвы для верующих всех религий. Об этом сообщает турецкое издание Duvar.

Фото: Arild Vågen\ wikipedia
Собор Святой София в Стамбуле может вновь стать мечетью после 2 июля

"Собор Святой Софии был построен трудами тысяч человек. За полтора тысячелетия он был реновирован бесчисленное количество раз. И, думаю, более уместно, чтобы собор был местом поклонения для верующих, стоящих на коленях и молящихся Богу, а не для любопытных туристов, бегающих туда-сюда, чтобы сделать фотографию", - заявил Саак II.

"Храм достаточно большой для всех, - отметил он. - И часть его может быть выделена для христиан".

По его словам, Айя-София могла бы стать "символом мира для человечества", ведь "мы все молимся под одним и тем же небом". Мы не можем позволить роскоши допустить новый конфликт между крестом и полумесяцем", - добавил Саак II.

Фото: iStock
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Храм, в котором тысячу лет молились христиане и пятьсот лет - мусульмане, является вместилищем уникального мистического опыта, добавил армянский патриарх.

В последние недели храм Святой Софии, построенный в центре Константинополя византийским императором Юстинианом в VI веке, вышел на первые полосы СМИ в связи с намерением турецких властей вернуть ему статус мечети. С 1935 года собор является музеем, однако в настоящее время власти Турции рассматривают возможность удовлетворить прошение открыть его для мусульманских молитвенных собраний. Эту идею поддерживает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Решение об этом может быть принято в начале июля, и если оно окажется положительным, то уже 15 июля в здании может пройти молитва в память о попытке госпереворота 2016 года.

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