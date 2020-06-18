Вандалы осквернили бюст Черчилля в Будапеште

Неизвестные расписали оскорбительными надписями "расист" и "нацист" бюст Уинстона Черчилля в городском парке Будапешта, передает новостной портал Hungary Today.

Об осквернении бюста сообщили местные жители. Скорее всего, это дело рук левых активистов, которые таким образом решили выразить солидарность с заокеанскими коллегами, выступающими в США против насилия в отношении чернокожих.

Сообщается, что к настоящему времени надписи уже стерты. Полиция ведет поиски подозреваемых. Найти вандалов и взыскать с них ущерб местные власти надеются с помощью камер и системы распознавания лиц.

Напомним, аналогичный случай ранее произошел в Лондоне. Дело дошло до того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден вступиться в защиту Черчилля и призвал протестующих не переписывать прошлое.