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18.06.2020 12:25
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян

Текст: Галина Мисливская

Более двух третей граждан России намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, рассказал Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ.

В четверг он принял участие в заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По словам Мамонова, 68% опрошенных планируют голосовать, из них 47% уже приняли твердое решение, остальные заявили, что скорее примут участие в плебисците.

Для большинства россиян - 78% - участие в голосовании - это возможность защитить свои интересы и интересы близких, 85% уверены, что таким образом повлияют на будущее страны и свое собственное.

Информированность о голосовании социологи оценивают как абсолютную - 83% опрошенных назвали дату 1 июля, 68% знают, что участки откроются 25 июня. При этом большинство респондентов - 53% - хотели бы проголосовать именно 1 июля на участке, еще 25% настроены прийти раньше.

Меры безопасности, принятые ЦИКом и Роспотребнадзором, 66% опрошенных назвали достаточными, 14% они показались избыточными, лишь 11% считают, что санитарные правила должны быть строже.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Для удобства и безопасности граждан участки откроются заранее - 25 июня. В течение всего срока можно также проголосовать на дому. Голосование завершится 1 июля в 20.00 по местному времени. Поправки вступят в силу, если за них проголосует более половины участников. Порога явки нет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Изменения в Конституцию РФ

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