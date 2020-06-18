Ведущий Top Gear не справился со старым Lamborghini и разбил его

Во время съёмок одного из новых эпизодов Top Gear случилась авария: ведущий Пэдди Макгиннесс, пришедший в передачу в 2019 году, не справился с управлением коллекционного Lamborghini Diablo на скорости 56 км/ч.

Макгиннесс рассказал о случившемся в своём Instagram. По словам ведущего, мокрый асфальт не позволил ему разглядеть масляное пятно, на котором "поскользнулся" Diablo. Несмотря на маленькую скорость, управлению суперкар не поддавался и стремительно съезжал с дороги, где его ожидала встреча с небольшой деревянной оградой.

Позади Макгиннесса на Jaguar XJ220 и Ferrari F40 ехали соведущие - Крис Харрис и Эндрю Флинтофф. Они и их автомобили остались целыми и невредимыми.

После инцидента Макгиннесс пересел на свою Skoda Octavia, на которой и были продолжены съёмки.