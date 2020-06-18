Видео: водитель хотел впечатлить Сеть лайфхаком, но лишь опозорился

Бывалого водителя-профессионала от просто хорошего шофера отличает совсем немногое: сотня-другая тысяч километров безаварийной езды да пяток невероятных историй, случившихся на дороге и иногда вспоминаемых в теплой приятельской компании. Ну а еще - пара-тройка лайфхаков, которые облегчают и упрощают сидение за рулем сутками напролет. Кто-то умеет встраиваться в хвост едущей впереди фуре и незаметно проскакивать мимо камер наблюдения, а кто-то на почти лысой резине так держит машину на льду, что диву даешься, и т.д.

Герой этого видео, молодой валлиец (это всезнающие комментаторы из Сети установили по цветам панамки и по поведению в кадре. Жителей Уэльса, по мнению остальных граждан Соединенного Королевства, отличают темные волосы и веселый нрав, словоохотливость и скромные умственные способности. Сами валлийцы, к слову, с этими оценками категорически не согласны), хотел поделиться единственной выстраданной на своем опыте водительской мудростью. За годы, проведенные за рулем, он научился открывать бутылку пива/газировки при помощи ...автоматического стеклоподъемника. Навык, наверное, не самый востребованный в дороге, но если других нет, то что ж поделать...

Но демонстрация этого фокуса на видео пошла не так, как планировалось. Вместо того, чтобы зацепить поднимающимся стеклом краешек крышки и слегка его отогнуть, этот растяпа сунул в оконный проем всё горлышко бутылки, которое вообще-то обладает высокой прочностью. Конечно же, фокус не удался, и наш герой усугубил и без того глупую ситуацию - повернул бутылочку, чтобы хоть как-то сорвать крышку, но вместо этого разбил окно. И так простодушно улыбнулся в камеру, что всем стало понятно: всё хорошо, без стекла даже как-то лучше. И все сомнения по поводу его национальности у зрителей-британцев рассеялись.

Разумеется, повторять этот опыт мы вам не рекомендуем, даже если у вас докторская степень по физике твердого тела и даже если открыть бутылку вы можете просто щелчком пальцев.