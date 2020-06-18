Владелец "Сочи": Позиция клуба о переносе матча с "Ростовом" не поменялась

Футбольный клуб "Сочи" выступает против переноса матча с "Ростовом", который намечен на 19 июня. Об этом рассказал владелец сочинцев Борис Ротенберг.

Ранее "Сочи" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором выступил против переноса матча, несмотря на просьбу соперника, у которого у шестерых футболистов был диагностирован коронавирус.

"Изменилась ли позиция клуба по игре с "Ростовом"? Нет. Я не могу пойти против команды", - сказал Ротенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

В случае если клуб с черноморского побережья выступит против переноса матча, а "Ростов", который находится на 14-дневном карантине, не прибудет на игру, то гостям будет засчитано техническое поражение.

"Ростов" направил письмо с просьбой о переносе матча в РПЛ и РФС. В случае согласия обоих клубов матч может быть перенесен на 19 июля.