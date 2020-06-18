Volkswagen пустил клиентов на завод собирать машины

Компания Volkswagen запустила интересный проект по повышению лояльности своих клиентов. Начиная с 16 июня текущего года будущие покупатели, оформившие заказ на электрокар e-Golf, могут поучаствовать в сборке именно того автомобиля, который они собираются приобрести, на заводе компании в Дрездене - единственном так называемом "прозрачном" предприятии немецкой марки.

До недавнего времени под "прозрачностью" понимали возможность совершить экскурсию по заводу и последить за всеми этапами сборки автомобилей. Теперь же на предприятии, открывшемся в марте 2002 года недалеко от исторического центра Дрездена, появилась вышеописанная платная услуга участия в сборочном процессе.

Заплатив 215 евро, будущий клиент может под присмотром подготовленного персонала установить логотип, решетку радиатора и задние фонари, а также поучаствовать в "свадьбе" - процессе соединения кузова с шасси e-Golf. В общей сложности предусмотрено пять станций, на которых посетителям разрешат принять участие в процессе сборки.

Программа участия в сборке рассчитана на два с половиной часа, предусмотрено максимум четыре участника в группе.

В 2021 году формат участия в сборке (по-немецки программа называется Mach-Mit, по-английски - Join-In production experience) будет адаптирован к электрическому хэтчбеку ID.3, который сменит электрический Golf на конвейере дрезденского завода.