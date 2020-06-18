Вузы Беларуси готовы принять более 55 тысяч студентов

Медицинские, технические, IT и педагогические специальности устойчиво пользуются в Беларуси повышенным интересом у выпускников средних школ. А всего в этом году, пояснил министр образования Игорь Карпенко, пятьдесят вузов рассчитывают принять более 55 тысяч юношей и девушке.

Выступая 18 июня на первом заседании госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями, министр сообщил, в частности, что для "получения высшего образования за счет средств бюджета планируется принять 27,1 тысяч человек, что более чем на два процента превышает план приема в 2019 году". Увеличится в республике на один процент и примем студентов в высшие учебные заведения на платной основе. В целом он должен составить, по прогнозам Карпенко, 28 тысяч человек.

Подача документов для абитуриентов в этом году стартует 25 июля, а до 17 августа продлится зачисление студентов на обучение на платной основе, информирует БЕЛТА.

Озвучил отраслевой руководитель и некоторые перспективные планы на вступительную кампанию следующего года. Так, по его словам, в 2021 году начнется подготовка по ряду специальностей гражданской авиации на базе национальной академии авиации.

Кроме того, Карпенко уточнил цифры приема на бюджет и в средние учебные заведения. Они в этом году составят почти 26 тысяч, что на 1, 7 процента превышает плановые показатели прошлого года. И в этом образовательном сегменте, по его словам, число поступающей молодежи увеличено за счет медицинских и технических специальностей.

Правда, добавил министр, на платной основе число приема будет чуть более 14 тысяч учащихся, что "меньше прошлогоднего плана". А всего планируется принять почти 40 тысяч человек, что также почти на полтора процента меньше, чем годом раньше.