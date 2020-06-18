Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича

После многолетних исследований известный Египтолог, профессор Райнер Ханинг заявил, что ему удалось взломать код зашифрованного манускрипта Войнича. Рукопись начала XV века написана на основе иврита.

"Проанализировав структуру слова, длину слова и определение гласности, он смог определить язык как семитский, сравнив его с европейскими и неевропейскими языками. В результате в более узкий выбор вошли арабский, арамейский и иврит, которые были распространены в Средние века в качестве ученых в Европе", - сообщает портал RP Museum.

Согласно гипотезе профессора Райнера Ханинга, манускрипт Войнича представляет собой набор сокращений и терминов, а стандартные латинские фразы и аббревиатуры усложняют процесс расшифровки.

"Перевод книги Войнича займет несколько лет, даже если гебраисты, хорошо разбирающиеся в древнееврейском языке Средневековья и медицинских и ботанических текстах, возьмутся за анализ. Своеобразие написания, произношения и словарный запас тех времен создадут самые большие проблемы даже носителю языка иврита", - пишет в своей работе профессор.

Справка "РГ"

Манускрипт Войнича был создан в ХV столетии. Рукопись обнаружена в 1912 году антикваром Вильфридом Войничем в древнем южно-европейском замке Вилла Мондрагоне.

Книга состоит из 240 страниц с изображением известных и не знакомых науке растений, женщин и небесными телами.

Текст пытались расшифровать многие ученые, но безрезультатно. Криптолог Гордон Рагг считает, что рукопись является фальшивкой, а текст не имеет смысла.