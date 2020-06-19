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19 июня 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 19 июня 2020 года № 86 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея"

Дата подписания 19 июня 2020 г.
Опубликован 19 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь Методическими рекомендациями МР 3.1.017 8-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 19 июня 2020 года № 01-00-03/58-3940-2020 постановляю:

1. Внести:

1) в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), 8, 15 июня 2020 года) следующие изменения:

а) пункт 5 дополнить словами ", за исключением тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Республики Адыгея, профессиональных спортивных клубов на открытых спортивных сооружениях по предварительному согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным, буфетам и иным местам общественного питания приостановить оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, доставки заказов, оказания услуг общественного питания сезонными (летними) объектами общественного питания при организациях общественного питания при наличии отдельного входа, исключающего при предоставлении услуги посещение гражданами объекта общественного питания.";

в) подпункт 5 пункта 23 дополнить новым абзацем "г" следующего содержания:

"г) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);";

2) в приложение к Указу Главы Республики Адыгея от 10 апреля 2020 года № 45 "О дополнительных мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4, 5; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), 8 июня 2020 года) изменение, дополнив новым пунктом 27 следующего содержания:

"27. Организации общественного питания, оказывающие услуги общественного питания сезонными (летними) объектами общественного питания при данных организациях при наличии отдельного входа, исключающего при предоставлении услуги посещение гражданами объекта общественного питания.****".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпиов



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