Указ губернатора Архангельской области от 19 июня 2020 года № 92-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 19 июня 2020 г. № 92-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 2:

1) подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения обязанностей или реализации прав, установленных федеральными законами, которые невозможно исполнить или реализовать дистанционно, в том числе в электронной форме;";

2) дополнить новым подпунктом 17 следующего содержания:

"17) следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Архангельской области, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.".

2. Пункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на случаи следования к месту (от места) проведения голосования на выборах, общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и мероприятий, проводимых в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, проводимых на территории Архангельской области, совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.".

3. Пункт 4 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Положения настоящего пункта не распространяются на проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", мини-футбольный клуб "Северная Двина") на территории Архангельской области.".

4. В пункте 5:

1) подпункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Положения настоящего пункта не применяются при проведении тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", минифутбольный клуб "Северная Двина") на территории Архангельской области.";

2) подпункт "д" подпункта 2 дополнить словами ", за исключением организации и проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", минифутбольный клуб "Северная Двина")".

5. Дополнить новым пунктом 81 следующего содержания:

"81. Членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших в морской терминал Соловки морского порта Онега, запретить до особого указания сход на берег, если со дня прибытия судна в указанный морской терминал прошло менее 14 календарных дней.

Запрет, предусмотренный настоящим пунктом, не распространяется на случаи осуществления перевозок водным транспортом, установленные подпунктом 3 пункта 32 настоящего указа, а также осуществления перевозки грузов.

Капитану морского порта Онега обеспечить организацию выполнения запрета, предусмотренного настоящим пунктом.".

6. Пункт 181 изложить в следующей редакции:

"181. Учредителям и руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности запретить до особого распоряжения:

бронирование мест, продажу путевок, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Архангельской области, на смены в летний период 2020 года;

организацию и осуществление проезда к местам отдыха и (или) оздоровления детей, расположенным за пределами территории Архангельской области, в составе организованной группы детей на смены в летний период 2020 года.".

7. Пункт 32 дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

"4) совместно с акционерным обществом "Аэропорт Архангельск" обеспечить прекращение обслуживания на посадочной площадке "Соловки" всех авиарейсов, кроме рейсов, выполняемых в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, и иных рейсов по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области.".

8. Дополнить новым пунктом 381 следующего содержания:

"381. Агентству по спорту Архангельской области:

1) утвердить перечень спортивных объектов для организации и проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", мини-футбольный клуб "Северная Двина") (далее - перечень);

2) обеспечить контроль за соблюдением на спортивных объектах, включенных в перечень:

требований по использованию указанных объектов исключительно в целях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

требований, предусмотренных пунктом 12 настоящего указа;

Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г.);

Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 г.).".







