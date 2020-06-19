ЦИК: Видеонаблюдение на голосовании по поправкам планируется в 70 регионах

Около 50 регионов страны уже готовы организовать видеонаблюдение во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила в пятницу глава ЦИКЭлла Памфилова.

"У нас уже на сегодняшний день около 50 регионов откликнулись и сейчас занимаются тем, чтобы у них было организовано в той или иной степени видеонаблюдение​​​. Планируется, что всего будет около 70 регионов", - сказала она на заседании комиссии.

Глава ЦИК подчеркнула, что это "очень важный элемент прозрачности, открытости самой процедуры голосования".

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ назначено на 1 июля, для удобства и безопасности граждан участки откроются 25 июня. Все в России создано 96,5 тысяч участковых избирательных комиссий.