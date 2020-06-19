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19.06.2020 20:01
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил динамику роста зарплат в апреле

Текст: Алексей Дуэль
Рост зарплаты в апреле на 1% относительно того же месяца прошлого года на фоне ее снижения к марту, о котором сообщал Росстат, объясняется тем, что обычную месячную оплату во время объявленных нерабочих дней из-за пандемии коронавируса получало подавляющее большинство трудящихся граждан России. Об этом сообщил заместитель директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. При этом в ряде отраслей заработные платы продолжили расти даже в период нерабочих дней, а в отдельных компаниях в апреле произошла выплата годовых и квартальных премий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По данным оперативного мониторинга, проводимого на базе портала "Работа в России", в апреле 2020 года в простое находились 2,6% от общей численности работников, - объяснил эксперт. - При этом им выплачивалось 2/3 заработной платы. В условиях сокращенной рабочей недели трудились 2,1% от общей численности работников, которые получали зарплату за фактически отработанное рабочее время. Без сохранения заработной платы в этот период находились 0,5% работников. Таким образом, общее количество работников, у которых условия оплаты труда изменились в меньшую сторону, составило порядка 5% от официально трудоустроенных граждан".

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По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в апреле составила 49 306 рублей, увеличившись по сравнению с тем же уровнем прошлого года на 1%. При этом увеличение средней заработной платы по сравнению с январем 2020 года в апреле определено на уровне 6,7%. Вместе с тем, в марте средняя начисленная зарплата составила 50 948 рублей, и апрельское значение составляет 96,5% от того, что было в предыдущем месяце.

"Большинство работников в апреле получали обычную заработную плату, продолжая выполнять свои трудовые обязанности, в том числе - удаленно или находясь в режиме нерабочих дней, - резюмировал Владимир Смирнов. - Статистически именно зарплаты, формируемые в реальном секторе, бюджетной сфере и госуправлении, определяют уровень средней начисленной заработной платы в стране. Значительная часть предприятий этих сфер экономики продолжала свою работу и в период нерабочих дней".

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат

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