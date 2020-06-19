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19.06.2020 20:53
Рубрика: Digital

Эксперты объяснили популярность технологий "интернета вещей"

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост рынка интернета вещей (IoT) составит в этом году 8,2%, прогнозирует агентство IDC. В результате объем отрасли составит 742 млрд долларов. А в ближайшие несколько лет аналитики предсказывают рост на 11,3% в год. В чем причина популярности этого сегмента ИТ-отрасли, рассказали эксперты.

Фото: SIphotography / iStock
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"Если раньше умными устройствами интересовались в большей степени фанаты технологий, то сейчас такие девайсы все больше проникают в наш быт и повышают комфорт повседневной жизни, - говорит Дмитрий Сухамера, директор по развитию бизнеса направления IoT и промышленная автоматизация, Mail.ru Cloud Solutions. - Они становятся доступнее и разнообразнее, а крупные игроки IoT-рынка договариваются об универсальных открытых протоколах".

Эксперт считает, что это способствует упрощению интеграции различных платформ, устройств и приложений. "Сейчас обычному человеку не нужно обладать специальными техническими навыками, чтобы использовать умные устройства у себя дома или разнообразные спортивные трекеры", - объясняет Сухамера.

Еще одной причиной роста рынка IoT является вера бизнеса в перспективы развития технологии и областей ее применения. "IoT предоставляет бизнесу широкие возможности для предиктивной аналитики, - утверждает Антон Болдин, руководитель отдела по продвижению решений для ЦОД Lenovo в России и СНГ. - Например, при построении системы дистанционного мониторинга производства, позволяя спрогнозировать возникновение проблемы еще до ее фактического появления, сократив время незапланированного простоя".

По его мнению, IoT может применяться при построении систем безопасности и контроля доступа. "С помощью технологии распознавания лиц можно настроить доступ сотрудников к определенным производственным или корпоративным системам", - заключает Болдин.

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Интернет вещей можно применять в таких областях как медицина, автомобилестроение, бытовые приборы, тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, наблюдение за окружающей средой. "Например, применение технологии интернета вещей в автоспорте помогло модернизировать дорожные мотоциклы Ducati. Благодаря анализу данных телеметрии, команде удается лучше настроить мотоцикл для каждой отдельной трассы. Аналогичные технологии используются и в "дорожных" мотоциклах этого бренда", - рассказывает Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ.

Digital Технологии

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