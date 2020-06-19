Глава МЧС рассказал об этапах ликвидации последствий ЧС в Норильске

Второй этап мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске подходит к завершению, доложил Владимиру Путину на совещании глава МЧС Евгений Зиничев.

Он отметил, что было проведено очередное заседание оперативного штаба, подведены промежуточные итоги. "Мы можем говорить о том, что второй этап мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации подходит к завершению", - сказал он на видеоконференции с президентом.

По словам главы МЧС, всего за две недели при участии "Норникеля", "Транснефти", "Газпрома", подразделений морской спасательной службы, краевых спасательных служб было собрано 32 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, 103 тыс. тонн грунта. Вся смесь собрана в герметичные емкости, грунт находится в закрытых ангарах, повлиять на окружающую среду он не может, подчеркнул Зиничев.

"Что касается последующего, третьего этапа. Перед нами задача - передислоцировать топливо, которое собрано на русле реки, в места утилизации", - отметил он. По его словам, сейчас для этого есть новое решение - скорее всего, будет построен гибкий трубопровод до места утилизации. До тех пор важно обеспечить безопасное хранение.

"Одновременно с третьим этапом можно уже говорить и о четвертом этапе. Это восстановление экологической обстановки", - доложил глава министерства. Он сообщил, что по его информации, минсельхоз и Росрыболовство уже работают над этими планами, в том числе по восстановлению почвы, популяции рыб.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, отметила, что ведомство продолжает сопровождение работ по ликвидации. "К 1 июля мы готовы дать первичный расчет ущерба, который Росприроднадзор считает по методике, утвержденной министерством природных ресурсов", - сказала она. Глава ведомства отметила, что весь загрязненный грунт еще не собран.