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19.06.2020 13:57
Рубрика: Экономика

Глава Ростуризма: Пляжи можно посещать без масок

Текст: Евгений Гайва
Пляжи на российских курортах можно будет посещать без масок, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

"Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ранее в Роспотребнадзоре также пояснили "РГ", что на пляжах не требуется носить маски, а также перчатки.

Однако средства индивидуальной защиты нужно надевать в закрытых помещениях, также требуется соблюдать социальную дистанцию, напомнила Догузова.

Он отметила, что лежаки на пляжах будут регулярно дезинфицироваться, а в гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции. Как отметила глава Ростуризма, большинство развлечений на свежем воздухе сейчас никак не ограничены.

Ранее в Ростуризме заявляли, что полноценный туристический сезон в России может стартовать с 1 июля. В течение июня туристская инфраструктура сможет подготовиться к открытию сезона.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Пандемия коронавируса COVID-19

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