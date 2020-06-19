Глава Ростуризма: Пляжи можно посещать без масок

Пляжи на российских курортах можно будет посещать без масок, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в Роспотребнадзоре также пояснили "РГ", что на пляжах не требуется носить маски, а также перчатки.

Однако средства индивидуальной защиты нужно надевать в закрытых помещениях, также требуется соблюдать социальную дистанцию, напомнила Догузова.

Он отметила, что лежаки на пляжах будут регулярно дезинфицироваться, а в гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции. Как отметила глава Ростуризма, большинство развлечений на свежем воздухе сейчас никак не ограничены.

Ранее в Ростуризме заявляли, что полноценный туристический сезон в России может стартовать с 1 июля. В течение июня туристская инфраструктура сможет подготовиться к открытию сезона.