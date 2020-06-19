Постановление правительства Калужской области от 19 июня 2020 года № 486 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 постановления дополнить вторым абзацем следующего содержания:

"Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, в части реализации программы учебной практики, при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, санитарной обработки салона транспортного средства, а также соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.".

1.2. Пункт 7.5 постановления признать утратившим силу.

1.3. В пункте 7.8. постановления цифры "5.2, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2" исключить.

1.4. Абзац третий пункта 8.5.3 постановления после слов "(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1007, от 30.11.2019 № 1542);" дополнить словами "а также оказывающие(их) услуги общественного питания, предоставляемые на открытом воздухе (в летних кафе, на легковозводимых временных террасах, летних верандах, выносных столиках, расположенных на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в котором располагается стационарное предприятие (объект) общественного питания), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии обязательного соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;".

1.5. Абзац семнадцатый пункта 8.5.3 постановления после слов "площадью торгового зала до 400 кв. м с" дополнить словами "отдельным входом,".

1.6. Дополнить постановление новым пунктом 17 следующего содержания:

"17. Министерству конкурентной политики Калужской области давать необходимые разъяснения по вопросам функционирования предприятий (объектов) общественного питания и объектов розничной торговли в условиях действия настоящего постановления.".

1.7. Пункты 17 и 18 постановления считать соответственно пунктами 18 и 19.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых подпунктами 2.1 - 2.2 установлены иные сроки.

2.1. Подпункт 1.4 настоящего постановления вступает в силу с 24 июня 2020 года.

2.2. Подпункт 1.5 настоящего постановления вступает в силу с 20 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







