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19.06.2020 02:47
Рубрика: Спорт

Карпин раскритиковал РПЛ и "Сочи"

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня. Из-за заражения коронавирусом шести футболистов ростовчане не смогут принять в нем участия, поскольку находятся на двухнедельном карантине. А лига так и не решилась на перенос матча и до сих пор не сообщила о том, состоится ли матч или нет?

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"Реакций несколько. Первое - непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у "Сочи", разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение - это РПЛ. Не РФС, не "Ростов" и не "Сочи", а только РПЛ", - заявил Карпин "РБ-Спорт".

Карпин напомнил, что когда сочинцы находились в аналогичной ситуации, то РПЛ пошла им навстречу. "Была похожая ситуация, когда у "Сочи" несколько футболистов заболели ангиной. РПЛ признала ее форс-мажором и перенесла игру. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID-19 во время пандемии таковым не считается, тогда я не знаю, что надо называть непредсказуемым событием. В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение", - возмутился Карпин.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Он напомнил, что в действующем регламенте турнира решение о переносе принимает РПЛ. Также наставник ростовчан раскритиковал позицию клуба из Сочи, который против переноса матча и настаивает на проведении игры.

"Мы готовы завтра вылететь и играть. Но мы находимся на карантине, куда отправил Роспотребнадзор. Безусловно, мы готовы играть - тем составом, который есть сейчас - без тех игроков, которые получили положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают", - объяснил Карпин. Он подтвердил, что первым заразившихся игроком клуба стал Хорен Байрамян.

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