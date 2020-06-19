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19.06.2020 10:30
Рубрика: Власть

Косачев: Документы из европейских архивов не будут опровергать наше прочтение истории

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Мощнейшая статья Президента России по предыстории и истории Второй мировой войны. Равно как и проистекающих из нее уроках, которые современные политики на Западе большей частью даже и не пытаются усвоить. Ведь тогда оценки придется давать не только Гитлеру со Сталиным, глумливо путая одного с другим, но и собственным национальным лидерам, многие из которых к Гитлеру были значительно ближе, чем хотелось бы думать их потомкам сейчас.

Особо обращу внимание на призыв Президента к зарубежным странам наконец-то рассекретить архивные документы той поры, как уже сделала Россия. Там еще много чего можно будет обнаружить. И уверен - ничто из обнаруженного не будет опровергать наше прочтение истории и ничто в них не будет подтверждать истории, выписываемые европарламентариями и прочими коньюнктурщиками от политики.

Фото: Анатолий Егоров/Фотохроника ТАСС.
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Можно только представить, сколько из них сейчас всеми правдами и неправдами будут выискивать в статье Президента любые возможности придраться, оспорить и опровергнуть. Любыми средствами. Которые, с их точки зрения, оправдывают Цель - вывернуться из позора той эпохи незапятнанными, очернить нашу страну, присвоить себе нашу Победу.

Но Победа - наша. Потому что война с нацизмом была, увы, большей частью только нашей. Не мы ее начинали. Но мы в ней победили. За всех.

Такую статью - с такой гордостью за свою историю, за свой народ и за его победу - не написать ни одному из нынешних лидеров либерального Запада. Нет у них особых поводов для гордости. Могли бы быть. Но нету. У нас - есть.

А архивы рано или поздно все равно придется открывать, господа. Давно пора.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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