Косачев: Документы из европейских архивов не будут опровергать наше прочтение истории

Особо обращу внимание на призыв Президента к зарубежным странам наконец-то рассекретить архивные документы той поры, как уже сделала Россия. Там еще много чего можно будет обнаружить. И уверен - ничто из обнаруженного не будет опровергать наше прочтение истории и ничто в них не будет подтверждать истории, выписываемые европарламентариями и прочими коньюнктурщиками от политики.

Можно только представить, сколько из них сейчас всеми правдами и неправдами будут выискивать в статье Президента любые возможности придраться, оспорить и опровергнуть. Любыми средствами. Которые, с их точки зрения, оправдывают Цель - вывернуться из позора той эпохи незапятнанными, очернить нашу страну, присвоить себе нашу Победу.

Но Победа - наша. Потому что война с нацизмом была, увы, большей частью только нашей. Не мы ее начинали. Но мы в ней победили. За всех.

Такую статью - с такой гордостью за свою историю, за свой народ и за его победу - не написать ни одному из нынешних лидеров либерального Запада. Нет у них особых поводов для гордости. Могли бы быть. Но нету. У нас - есть.

А архивы рано или поздно все равно придется открывать, господа. Давно пора.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook