Постановление губернатора Костромской области от 19 июня 2020 года № 112 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 18 июня 2020 года № 32, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106) следующие изменения:

1) в пункте 1:

подпункт 3 признать утратившим силу;

в подпункте 5 слова "документ (справку) работодателя, служебное удостоверение," исключить;

2) пункт 2 признать утратившим силу;

3) пункт 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







