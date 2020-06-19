Постановление губернатора Костромской области от 19 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 18 июня 2020 года № 32, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу;

2) абзац пятый пункта 1.8 признать утратившим силу;

3) в подпункте 3 пункта 1.10 слова "20 человек" заменить словами "30 человек";

4) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;

5) пункт 3.1 дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:

"6) не допускать размещение граждан, осуществляющих работу вахтовым методом, если объект их производственной деятельности находится за пределами Костромской области;

7) размещать граждан, осуществляющих работу вахтовым методом на объектах производственной деятельности на территории Костромской области, по типу обсерваторов в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и по согласованию с комиссией при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, путем направления заявления в произвольной форме в администрацию Костромской области не позднее, чем за 10 дней до планируемой даты размещения;

8) в случае размещения граждан, осуществляющих работу вахтовым методом на объектах производственной деятельности на территории Костромской области, по типу обсерваторов не допускать одновременного размещения иных граждан.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







