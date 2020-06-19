Лавров 19 июня посетит Минск и подпишет соглашение о признании виз

Сергей Лавров 19 июня посетит Минск, где планируется подписание соглашения о взаимном признании виз между Россией и Беларусью. Глава МИД РФ проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а до этого, как ожидается, его примет президент страны Александр Лукашенко.

"Соглашение о взаимном признании виз позволит гражданам третьих стран в Союзном государстве перемещаться по одной визе, которую они получат в Беларуси или России", - со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко пишет "Интефакс".

Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем взаимодействие по Программе согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы.