Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики

Ситуация в экономике Беларуси требует, по словам президента, смягчения проводимой в стране финансовой политики. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 19 июня перед участниками совещания, посвященного мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает его пресс-служба.

Заверив участников диалога в реальности преодоления текущих трудностей, глава государства выдвинул стратегическую, по его словам, тему дальнейшего кредитования экономики. "Со следующего года нам надо прирастать среднемировыми темпами", - подчеркнул он.

Анализируя финансовую ситуацию, ее руководитель напомнил, в частности, что последние пять лет в стране проводили "жесткую денежную и валютную политику. Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это - на черный день". Сейчас пришло время задаться вопросом: пришел ли в страну этот черный день?

Дело в том, пояснил свою точку зрения Лукашенко, что "мы не знаем, как себя поведет мировая экономика, от которой мы зависим". "Все глобализовано, все увязано", - констатировал руководитель РБ, сославшись в качестве примера на обстановку в США, странах Европы, нестабильную ситуацию в азиатском регионе. "Понятно, что сейчас нужны определенные меры поддержки. Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики", - резюмировал белорусский лидер.

Кстати, он обратил внимание и на необходимость использования всех инструментов для пополнения ресурсной базы банков: депозитных аукционов Минфина, ослабления резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыли банковской системы. Президент сделал акцент и на обеспечении постоянного роста кредитования экономики. "Прошу не зажимать эти условия", - заявил Лукашенко, обращаясь к собравшимся.

Кроме того, он ориентировал финансового регулятора на снижение ставки рефинансирования, напомнив в этой связи, что именно он и премьер отвечают за рост доходов населения и сдерживание цен. "А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является и главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил оратор.

Все страны активно снижают эти ставки, пытаясь оживить свою экономику, пояснил логику своего предложения Лукашенко. Индекс потребительских цен, уточнил он, в параметрах прогноза социально-экономического развития страны, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. "Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня", - поставил задачу глава государства.