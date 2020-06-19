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19.06.2020 16:50
Рубрика: Легковые авто

Немец по ошибке купил 27 электрокаров Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: www.reddit.com Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com

Случается, что система даёт сбой, причём как человеческая, так и кибернетическая, а если это происходит одновременно, то можно лишиться пары тысяч евро. И считать, что легко отделался. Именно такой случай произошёл с желающими купить новенький Tesla Model 3 из Германии.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Пользователь Reddit с никнеймом Ballon-Man из Германии взялся помочь отцу в онлайн-покупке электрокара, который был выбран на смену "уставшему" Ford Kuga. Вместо одного седана немец заказал 27. При оформлении заказа необходимо внести депозит, который не подлежит возврату, даже если клиент отказывается от покупки.

Разумеется, что Ballon-Man и его отец не нуждались в 27 электрокарах Tesla Model 3. Такая накладка произошла из-за неполадок с сайтом компании. После проведения всех процедур по конфигурированию автомобиля и внесения депозита сайт выдавал ошибку об оплате, и сын с отцом приступали к оформлению заказа по новой. Снова и снова предпринимались попытки купить Tesla, и спустя пару часов, с 27 раза сайт ответил им поздравлением с приобретением.

Открыв личный кабинет, немцы замерли: оказывается, все оформленные заказы на общую сумму более 1.4 млн евро были приняты в работу.

В ходе разбирательств Tesla признала, что сайт действительно дал сбой, все заказы были аннулированы, а депозит в размере 2700 евро возвращён.

#Tesla