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19 июня 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 18 июня 2020 года № 267 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) строку 3.16 раздела II приложения 1 изложить в следующей редакции:

3.16 | Оказание всеми доступными и возможными формами и способами содействия в соблюдении работниками в возрасте старше 65 лет, а также работниками, прибывшими на территорию Орловской области из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с территории иных субъектов Российской Федерации и имеющими повышенную температуру и (или) признаки респираторного либо инфекционного заболевания, и работниками, совместно с ними проживающими, самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе путем перевода на дистанционную работу, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков, иных мер | Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Орловской области | по мере необходимости

2) в приложении 2:

а) пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:

"3. Граждане, прибывшие на территорию Орловской области из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с территории иных субъектов Российской Федерации, имеющие повышенную температуру и (или) признаки респираторного либо инфекционного заболевания, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) до прекращения данных симптомов, но не менее 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Орловской области, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью или принятия решения лечащим врачом об ином способе лечения.

Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны не позднее дня прибытия на территорию Орловской области обратиться в медицинскую организацию Орловской области, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, в зоне территориального обслуживания которой находится адрес фактического места жительства (пребывания) гражданина, путем вызова врача на дом.

Лица, совместно проживающие в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней со дня прибытия к ним таких лиц.

Срок самоизоляции для граждан, указанных в абзацах первом и третьем настоящего пункта, в случае необходимости выезда за пределы Орловской области сокращается до дня такого выезда.

В случае если граждане, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, осуществляют трудовую деятельность на территории Орловской области и у работодателя отсутствует объективная возможность по их переводу до истечения срока самоизоляции на дистанционный режим работы или оформлению отпуска в соответствии с трудовым законодательством, срок самоизоляции сокращается до дня необходимости выхода на работу.

Работодателям в случае, если граждане, указанные в настоящем пункте, осуществляют у них трудовую деятельность, рекомендуется не допускать таких лиц к работе в период установленного абзацами первым и третьим настоящего пункта срока самоизоляции.";

б) абзац первый раздела II признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 18 июня 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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