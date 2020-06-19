Постановление губернатора Пензенской области от 19 июня 2020 года № 118 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.06.2020 № 58-00-05/1-5107-2020 "О согласовании поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 21.06.2020 включительно" заменить словами "по 30.06.2020 включительно", после слов "проектам межевания территории," дополнить словами "по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них,", слова "отчетно-выборных конференций" заменить словами "съездов (конференций, общих собраний)";

1.1.2. подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:

"3.3.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением услуг музеев и библиотек посетителями (пользователями), предусматривающих очное присутствие граждан, при одновременном соблюдении следующих условий:

- при осуществлении приема посетителей (пользователей) только по предварительной записи;

- при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями (пользователями) в помещениях (залах) музеев и библиотек не менее 5 метров;

- при обеспечении непревышения предельного количества посетителей (пользователей), которые могут одновременно находиться в помещениях (залах) музеев и библиотек (исходя из расчета один посетитель на 25 кв. метров);

- при использовании работниками и посетителями музеев средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), работниками и пользователями библиотек средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (перчаток);";

1.1.3. в абзацах первом, втором подпункта 3.5 слова "по 21 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

1.1.4. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 21 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

1.1.5. абзац первый подпункта 3.6 дополнить словами ", а также обслуживания граждан на летних верандах, сезонных летних кафе и террасах при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе.";

1.1.6. в подпункте 3.7 слова "по 21 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

1.1.7. в подпункте 3.8 слова "по 21 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

1.1.8. подпункт 3.8.1 признать утратившим силу;

1.1.9. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 21.06.2020 включительно" заменить словами "по 30.06.2020 включительно";

1.1.10. в абзаце первом подпункта 3.11 слова "по 21 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

1.1.11. подпункт 3.12.3 признать утратившим силу;

1.1.12. в подпункте 3.12.5 слова "по 21.06.2020 включительно" заменить словами "по 30.06.2020 включительно";

1.1.13. в подпункте 3.13 слова "по 21.06.2020 включительно" заменить словами "по 30.06.2020 включительно";

1.1.14. подпункт 3.13.1 признать утратившим силу.

1.2. В подпункте 10.5 пункта 10 слова "по 21.06.2020 включительно" заменить словами "по 30.06.2020 включительно".

1.3. В пункте 21 слова "по 21.06.2020 включительно" заменить словами "по 30.06.2020 включительно".

1.4. В пункте 25:

1.4.1. абзац первый подпункта 25.1.3 дополнить словами "на всех этапах снятия ограничений";

1.4.2. в подпункте 25.1.5 слово "Руководителям" заменить словами "На всех этапах снятия ограничений руководителям";

1.4.3. в абзаце первом подпункта 25.1.6 слова "без привлечения зрителей" заменить словами с участием зрителей до 10% от вместимости стадиона";

1.4.4. в абзаце втором слова "(за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав)" исключить;

1.4.5. дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:

"25.2. С 19.06.2020 осуществить переход на второй этап снятия ограничений:

25.2.1. возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

- предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли непродовольственными товарами, исходя из расчета один человек на 4 кв. м, а также иные форматы торговли, включая уличные;

- организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования взрослых при условии проведения индивидуальных занятий в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- зоопарков с использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), а в закрытых помещениях зоопарка с ограничением количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м";

- объектов размещения при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.".

1.5. Приложение № 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







