Покупаем машины за 350 и 500 тысяч рублей: как бы выбирал автоэксперт

Для рядового автомобилиста, не сильно посвященного в технические тонкости, выбор подержанной машины очень часто превращается в сложную задачу с риском купить кота в мешке и "попасть" на деньги. Сейчас, кстати, стало чуть легче: появились и автомобильные базы данных, по которым хотя бы частично можно отследить историю, и к профессиональным подборщикам люди обращаются все чаще. А как выбирают машины те, кто в автомобилях разбирается очень хорошо. Почему автоэксперты отказываются от одних вариантов и советуют выбрать совсем другие? Попробуем разобраться на конкретных примерах.

Собственно, каких-то особых секретов в выборе подержанной машины нет - это исключительно вопрос профессиональных знаний. Например, на YouTube полно видеороликов, где автоэксперты, вооруженные толщиномером краски, сервисным сканером и набором инструментов наглядно показывают, как и куда смотреть, чтобы определить проблемы с кузовом, с пробегом, с криминалом и с техническим состоянием машины. Но это уже, что называется, вторая фаза подбора, когда очерчен круг конкретных автомобилей с выездом на место осмотра.

Кроме того, нужно иметь весь перечисленный выше инвентарь, а проще говоря, нужно заплатить профессионалам, которые всем этим будут заниматься. Помимо прочего, у этих людей есть доступ к агрегаторам объявлений и "прихваты" в отделах трейд-ин, откуда им оперативно поступает информация о "горячих" новинках, которые автосалоны порой даже не выставляют на онлайн-площадки. В общем, это целая индустрия, благодаря которой реально можно обзавестись неплохим подержанным автомобилем, но при одном условии - с учетом комиссии подборщика обойдется все это дороже, причем иногда заметно.

Мы же рассмотрим варианты первой фазы подбора рядового автомобилиста - поиска подержанной машины по объявлениям в интернете. Только сверху мы добавим знания автоэксперта и отметим, почему из десяти-пятнадцати подходящих по параметрам вариантов, ехать смотреть стоит в лучшем случае один-два.

Косвенно этот вопрос мы уже затрагивали в материале "Как правильно выбирать машину". Теперь же рассмотрим конкретные примеры, причем в разных ценовых категориях, в которых поясним, почему из двух одинаково оцененных автомобилей одно объявление мы сразу закрываем, а другое добавим в избранное.

Объявления о продаже автомобилей за 350 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Итак, для начала выставляем обязательные критерии поиска, которые резко сократят количество вариантов, отсеяв "мусорные" объявления, на которые нет смысла тратить время. В первом примере возьмем небольшой бюджет в 350 000 рублей.

1. Категория - иномарки (имея 350 т.р., рассматривать отечественный автопром лучше новый, добавив в кредит недостающее).

2. Пробег - до 100 000 км (это средний порог выносливости большинства узлов и механизмов, которым в любом случае понадобится либо профилактический ремонт, либо замена).

3. Возраст - до 10 лет (не обязательный, но достаточно определяющий критерий общего технического и, главным образом, кузовного состояния автомобиля, в том числе коррозийного).

4. Коробка передач - "автомат" (в 2020 году, в мегаполисе, да еще и на пару с женой удобнее все-таки ездить на автомате, хотя этот критерий - на усмотрение).

5. Количество владельцев - не более двух (машина, которая погуляла по рукам - не лучший показатель для выбора).

6. ПТС - только оригинал (косвенная гарантия юридической чистоты и подтверждения количества владельцев).

7. Продавец - юридическое лицо (площадки трейд-ин официальных дилеров - максимально безопасное место покупки автомобиля, где к тому же не особо скрывают техническое состояние машины).

Само собой, битые, нерастаможенные и праворульные автомобили нас также не интересуют.

Итог такой выборки, например, по Москве - 30 объявлений, по Санкт-Петербургу - всего 7 автомобилей, а в каком-нибудь Архангельске машин, удовлетворяющих критериям поиска, не нашлось вовсе. Значит придется либо повышать стоимость, либо смягчать условия, увеличивая риски. Как среднее значение возьмем варианты в Северной столице.

Итак, у нас на выбор семь машин: Lifan, Kia, Opel, Renault, Hyundai и два Peugeot.

Фото: скриншот с auto.ru

Китайский кросс-хэтч X50 2016 года с пробегом 68 270 км мы отметаем сразу. Машина и в новом состоянии не блистала ни ездовыми характеристиками, ни надежностью, ни качественным сервисным обслуживанием. Кроме того, вся марка Lifan сейчас находится на грани исчезновения, так что покупать "бэушного", пусть и свежего китайского "бюджетника", нет ни одной веской причины.

Вторым по списку идет солидный седан Opel Astra H 2011 года с пробегом 88 715 км, причем с площадки уважаемого дилерского центра. Увы, открывать это объявление тоже смысла нет. Дело в том, что Opel оснащен крайне неудачной роботизированной коробкой EasyTronic, которая не отличалась ни комфортом эксплуатации, ни надежностью, а значит ничего кроме лишних проблем от нее ждать не придется - отсюда, очевидно, и невысокая цена.

Фото: скриншот с auto.ru

Городской малыш Kia Picanto 2012 года с пробегом 100 000 км продается "Русфинансбанком" с юридическими ограничениями, то есть, машина, видимо, конфискованная за долги. Пропускаем мимо. По той же самой причине исключаем и весь потертый Hyundai Solaris, который к тому же побывал в ДТП и также имеет юридические ограничения, о чем написано в объявлении.

Фото: скриншот с auto.ru

Заочно интересные хетчбэки Peugeot 308 также побывали в ДТП - есть записи в описании. К тому же оба "француза" дорестайлинговые, 2010 и 2011 годов выпуска, а это значит, что оба имеют еще проблемные агрегатные пары: двигатель 1.6 серии EP6 докучал владельцам ненадежной системой ГРМ и ГБЦ, а также капризным автоматом AL4. И двигатель, и коробку Peugeot обновит в конце 2011-начале 2012 года после рестайлинга. Так что рассматривать эту модель безопаснее в более свежем состоянии.

Фото: скриншот с auto.ru

Последнее объявление - продажа Renault Logan 2011 года с пробегом 86 556 км. И это единственная достойная внимания машина. "Логан" из один рук, с подтвержденной сервисной историей, без данных об участии в ДТП и от известного в городе дилерского холдинга. Французский седан на фото в ухоженном виде, но в простой комплектации без кондиционера - единственное, что заочно может расстроить. Однако с точки зрения автоэксперта, это единственная машина из списка, которую есть смысл ехать проверять "вживую".

Фото: скриншот с auto.ru

Одно адекватное объявление на многомиллионный город - это очень мало. Так что в данном случае для объективности картины придется чуть-чуть подправить критерии, увеличив, например, цену до 360 000 рублей, а пробег до 110-120 тыс.км - не сильно критичные параметры, которые позволят выбрать еще один-два варианта. Так и получается: в соседнем дилерском центре стоит еще один достойный внимания Logan 2012 года с пробегом 109 300 км и в лучшей комплектации. Собственно, проверив эти два авто, на лучшем из них можно останавливать выбор.

Объявления о продаже автомобилей за 500 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Полмиллиона рублей заметно расширяют количество достойных предложений, однако и усложняют выбор. Для его концентрации диапазон цены нужно указывать максимально узкий - например, от 460 до 515 тысяч рублей.

Почему именно такой? Если вы решили потратить на авто полмиллиона, рассматривать варианты дешевле четырехсот пятидесяти тысяч нет особого смысла, поскольку они заведомо будут с худшими вводными данными. Верхний же диапазон задается исходя из теоретической возможности торга с владельцем или небольшого увеличения бюджета покупки. С полумиллиона скинуть или добавить 15 000 рублей психологически гораздо проще, чем двадцать-тридцать. Все остальные параметры поиска оставляем такими же.

В итоге все по тому же Санкт-Петербургу выпало уже 42 объявления. Причем большинство на первый взгляд крайне привлекательны. Первым числится Volkswagen Polo Sedan 2014 года с пробегом... 14 600 км. Разбираемся по вводным данным.

Фото: скриншот с auto.ru

Пробег - самый странный показатель. За 6 лет владелец не доехал даже до первого ТО. Скручивать одометр до таких нелепых значений будут вряд ли, а это значит, что машина долго стояла - тоже плохо. Кроме того, по истории за машиной числится ДТП, насколько серьезное, нужно будет проверять. Ну и последний факт - машина продается не дилером, а площадкой-перекупщиком. То есть, собирая данные в единое целое, мы имеем машину со странным пробегом, побывавшую в аварию и сданную почему-то "перекупам". Все вместе выглядит очень подозрительно, а потому пропускаем.

Фото: скриншот с auto.ru

Вторым выпал популярнейший и крайне привлекательный на вид Renault Duster с 2.0-литровым мотором и автоматом 2014 года выпуска с пробегом под 60 тыс.км. Первое расстройство - машина переднеприводная: покупать заточенный под бездорожье кроссовер без главного достоинства как-то странно.

В истории числится ДТП, да и по фотографиям машина выглядит не очень ухоженной: ткань сидений с пятнами, вместо заднего колеса стоит "запаска", один из передних дисков со следами ржавчины. Кроме того, этот "Дастер" на 70-90 тысяч рублей дешевле, чем в среднем по рынку. Есть подозрение, что и за техническим состоянием следили примерно также. В общем, идем дальше.

Фото: скриншот с auto.ru

В указанный диапазон попало и несколько вариантов Ford Focus III, которые имеет смысл объединить в один комментарий. Главный недостаток этой машины - роботизированная коробка PowerShift на бензиновых моторах с грамотным сервоприводом работы сцеплений, но, увы, с неудачным одномассовым маховиком. Из-за последнего трансмиссия подвергается повышенным нагрузкам и с возрастом начинает работать грубо, приканчивая сцепления уже на 50-70 тыс.км пробега. В общем, при покупке возрастных Focus III нужно сразу же откладывать 30-60 тыс. рублей на покупку ремкомплекта трансмиссии и двухмассового маховика, который продлит жизнь коробке.

Еще несколько вариантов мы откинули по причине продажи машин у "перекупщиков", а также автомобилей, прибывших из такси. Почему не смотрим машины у перекупов? Увы, тут приходится оперировать опытом: дело в том, что к посредникам машина попадает как правило в одном случае - авто не приняли "официалы". Бывает это чаще всего по двум причинам: машина реально мутная (но это происходит не так часто), второе - у машины комплекс больших и маленьких недостатков, из-за которых дилер оценивает авто очень низко, чтобы не заморачиваться с продажей. Клиента низкая оценка не устраивает и он уходит к тем, кто даст больше, скрыв часть недостатков при перепродаже. Это не правило, но явление распространенное.

Фото: скриншот с auto.ru

Итак, первое объявление, на которое реально можно было обратить внимание, шло аж 23-им по счету в выдаче. К продаже предлагается Opel Astra H Caravan 2012 года выпуска с пробегом 79 800 км. Почему она?

Во-первых, машина поставлена на учет только в сентябре 2013 года, то есть, эксплуатация начинается фактически на год позже, что дает право верить пробегу - накат за 6,5 лет 80 тыс.км близок к реальности. Машина все это время была в одних руках и числится без ДТП. Кроме того, универсал явно покупали не для отжига со светофоров, авто на фото ухоженное снаружи и внутри.

Универсал оснащен топовым бензиновым двигателем Ecotec 1.8 (140 л.с.), а значит тяговитый мотор не работал в перегрузе. Кроме того, на эту машину двигатель попал уже в обновленном виде с исправленными проблемами. Ну и главное, вместо неудачного "робота" тут стоит достаточно надежный японский автомат Aisin 60-41SN. Последний довод: продает машину самый известный в России дилерский холдинг, который открыто предоставляет информацию о результатах диагностики авто. Можно ехать смотреть "вживую".

Вывод

Фото: скриншот с auto.ru

Логика поиска автомобилей любых других ценовых категорий будет такая же. Чем оперирует автоэксперт? Во-первых, он хотя бы по верхам, но знает основные технические недостатки самых популярных в стране машин.

Во-вторых, умеет сопоставлять внешние данные с предоставленной информацией. В-третьих, знает, как выглядят восстановленные авто и куда смотреть, чтобы это определить даже по фото. Представляет, как ведут себя те или иные категории покупателей/продавцов, а также как правило хорошо знает изнутри работу дилерских центров/перекупщиков/авторынков/сервисов.

Все это помогает отфильтровать 90% предложений еще на стадии просмотра объявлений. Дальше желательно воспользоваться проверкой VIN-номера по всем возможным базам данных, в том числе, платным, ибо стоят они копейки, а выдать могут очень важные сведения. Если по всем вышеописанным параметрам подозрений нет, тогда уже можно тратить время и ехать, смотреть и щупать отобранный автомобиль.