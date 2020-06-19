Полиция прекратила регистрацию машин, собственники которых умерли

Госавтоинспекция прекратила регистрацию более 460 тысяч автомобилей, числящихся за умершими владельцами. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России по итогам мониторинга применения региональными подразделениями законодательства по регистрации транспортных средств.

Напомним, что ГИБДД и раньше прекращала регистрацию таких автомобилей. В этом году в регионах налажено взаимодействие с ЗАГС, а также получена информация от ФНС о умерших. Дело в том, что некоторые недобросовестные автовладельцы не спешили регистрировать машины на себя, после смерти собственников. В результате не платили налоги и избегали штрафов за нарушения правил.

Как показала практика, у автовладельцев стала востребованной услуга по регистрации машин без фактической выдачи регистрационных знаков. С использованием этой процедуры в текущем году было зарегистрировано свыше 500 тысяч транспортных средств.

Если автовладелец проживает в одном регионе, а ставит машину на учет в другом, то ГИБДД только присвоит номер его машине. А знаки он должен изготовить самостоятельно в специализированной организации. Также собственник транспорта может отказаться от получения знаков в ГИБДД, если, например, у него американская или японская машина, и штатное место нашим знакам не соответствует. Он так же может заказать их самостоятельно. Это популярно и у мотоциклистов. Ведь на импортных мотоциклах штатное место рассчитано на знаки меньшего размера.

Как отметили в ГИБДД, запас таких номеров в регистрационных подразделениях поддерживается на достаточном уровне. В частности, для автомобилей - порядка 800 тысяч, для прицепов - более 52 тысяч, для мототранспортных средств - более 25 тысяч, для транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки (желтые номера) - более 39 тысяч.

На официальном сайте Госавтоинспекции размещены сведения о включенных в соответствующий реестр свыше 630 организаций-изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств. К ним и надо обращаться.

Законом была введена дополнительная маркировка, которая позволяет однозначно идентифицировать транспортные средства, если ранее были установлены признаки ее изменения. Это позволяет исключить проведение повторных исследований и неоправданные временные затраты граждан.

Так, с начала года рассмотрено и выдано более 400 разрешений на внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, связанных с нанесением дополнительной маркировки.

К участию в процессе регистрации привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые действуют от имени владельцев транспорта при подаче документов в регистрационные подразделения ГИБДД. Они осматривают транспортные средства, формируют заявление и комплект необходимых для регистрации документов.

На официальном сайте Госавтоинспекции размещена информация о включении в реестр свыше 100 таких организаций в 20 регионах, то есть практически на четверти территории страны.

Такими организациями подано более 630 заявлений, по результатам рассмотрения которых осуществлена регистрация 488 транспортных средств. Наибольшее количество таких заявлений подано организациями, осуществляющими свою деятельность в Москве.

Незначительное количество заявлений, поданных такими организациями, объясняется тем, что фактически к деятельности в данном направлении они приступили лишь после 26 февраля этого года, а уже в марте практически во всех регионах страны на основании требований Роспотребнадзора они приостановили свою деятельность в связи с введением ограничительных мероприятий.