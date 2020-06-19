Власть
19.06.2020 14:08
Текст: Кира Латухина

Путин обсудил с Лукашенко коронавирус и соглашение о визах

Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор.

В Кремле подтвердили, что Александр Лукашенко приедет на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Николай Петров/ТАСС
Лукашенко заявил о предотвращении "майдана" в Беларуси

Лидеры подчеркнули особую значимость юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки, выразив удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз, сообщили в пресс-службе Кремля. Документ будет подписан 19 июня во время визита в Минск главы МИД Сергея Лаврова.

Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули некоторые аспекты сотрудничества в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»