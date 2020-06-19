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19.06.2020 15:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал восстановить экосреду под Норильском

Текст: Кира Латухина
Необходимо не просто ликвидировать ущерб, нанесенный аварией с разливом дизтоплива в Норильске, "не быстренько прибрать за собой", а обеспечить качественное восстановление окружающей среды. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, посвященной ходу работ по ликвидации аварии.

"Договорились все вместе держать ситуацию под постоянным контролем", - напомнил Владимир Путин. "Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько возможно, восстановить нарушенную экосреду", - сказал он. "Тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны", - добавил глава государства.

Опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России не было, потребовалась серьезная концентрация сил. Была проведена масштабная работа и ситуацию удалось переломить, локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязненных площадей, констатировал Путин.

Фото: Пресс-служба Минприроды РФ
Критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

Глава государства хотел знать, есть ли веские основания снимать федеральный режим ЧС, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнений, насколько они эффективны и можно ли дать более точную финансовую оценку нанесенного ущерба.

"Главное - не просто быстренько прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства, поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязненного грунта", - указал президент. Последствия аварии для окружающей среды тяжелые, на рекультивацию и восстановление потребуется значительное время и сотрудники "Норникеля" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба, считает он.

Важно извлечь уроки из случившегося, и глава государства уже поручал Росприроднадзору провести проверки аналогичных объектов по всей стране. В законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсаций последствий, также сказал он и призвал правительство и Госдуму ускорить работу над соответствующими законопроектами.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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