ЦИК назначила довыборы в Госдуму по четырем округам

Центризбирком России на заседании назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным округам. Голосование пройдет 13 сентября 2020 года.

Своих представителей в нижней палате федерального парламента выберут жители Курской области (Сеймский округ номер 110), Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и Татарстана (Нижнекамский округ номер 28).

Официально избирательная кампания по довыборам начнется после опубликования постановления ЦИК в "Российской газете".