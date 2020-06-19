Почтовая марка памяти Ржевского мемориала вышла в обращение

Церемония гашения марки, посвященной Ржевскому мемориалу, прошла в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Марка посвящена памятнику советскому солдату, который возведен на народные пожертвования в Ржевском районе Тверской области. Почтовая марка погашена специальным штемпелем "Почта России".

"Пожертвования людей на мемориал - это символ отношения к подвигу рядового войны, - сказал начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров. - Нам было важно, что Ржевский мемориал строился на народные деньги. И мы благодарны "Почте России", что этот памятник запечатлен на почтовой продукции и станет напоминанием о жертвенном подвиге советского солдата".

В видеообращении к участникам церемонии гашения марки помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский сообщил о том, что открытие Ржевского мемориала запланировано на 30 июня.

"Несмотря на то, что памятник пока закрыт специальным коробом и вся территория огорожена лентами, 9 мая 2020 года сотни автомобилей, проезжавших мимо, специально останавливались. Люди приносили цветы и клали их около заградительных лент, чтобы охрана перенесла их к памятнику советскому солдату", - заявил Мединский.

В свою очередь, заместитель директора музея Победы Федор Смуглин рассказал о будущем его филиала подо Ржевом. Он будет открыт у подножия величественной скульптуры советскому солдату. Почтовая марка "Ржевский мемориал" тоже своего рода памятник. Ведь сотни тысяч, а со временем миллионы марок "Ржевский мемориал", наклеенных на конверты, разлетятся по всем уголкам России.

Мемориал "Советский солдат", возведенный в Ржевском районе Тверской области, станет первым памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с такими мемориальными комплексами, как "Героям Сталинградской битвы" (Мамаев курган, Волгоград), "Тыл - фронту" (Магнитогорск), "Памятник матросу и молдату" ( Севастополь), "Поклонная гора" (Москва) и Пискаревское мемориальное кладбище (Санкт-Петербург).