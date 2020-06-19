Проезд не в час пик в подземке будет стоить дешевле. Правда, пока в порядке эксперимента и лишь на одной из линий. Запустить его планируется в сентябре, сообщил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Цель - перераспределить пассажиропоток. Ведь на многих линиях вагоны переполнены в основном утром и вечером, когда народ едет на работу и учебу либо возвращается домой. Пилотный проект уже согласован с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас идет разработка технических деталей. Он пишет и еще об одном эффекте, которого можно достичь в ходе эксперимента, - сглаживание нагрузки на транспортную систему в часы пик позволит существенно увеличить социальное дистанцирование, что повысит безопасность пассажиров. Если эксперимент пройдет успешно, его могут расширить и на другие линии метро. А что думают по этому поводу эксперты?

Александр Шумский, руководитель экспертного совета "Пробок. нет":

- Я поддерживаю любые эксперименты, которые способны сделать жизнь в Москве комфортнее. Помню, лет 15 назад городские власти начали разводить по времени начало работы и учебы в разных организациях и вузах, чтобы рабочий день не у всех начинался ровно в 9.00. С тех пор многие госучреждения так и работают с 8.00. От этого выиграли и их сотрудники, и загруженность на дорогах стала более равномерной. Почему бы не попробовать сгладить пики и в подземке? Может быть, даже не на одной, а сразу на нескольких линиях? Все-таки Москва - город очень большой.

Михаил Блинкин, директор Института транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики":

- Проблема сглаживания пиковых нагрузок на транспортную инфраструктуру актуальна во все времена и для всех стран. В советские времена ее пытались решить, регламентируя административными мерами рабочий режим предприятий. При том, что тысячи рабочих ехали в одном направлении на свой завод, это могло дать свой эффект. Большая часть москвичей сейчас работает в не очень больших коллективах, у каждого из них свой маршрут. Переменный тариф на проезд, который предлагает применить Максим Ликсутов, может оказаться кстати. Но он прав, что нужен именно эксперимент, чтобы посмотреть, как москвичи среагируют на возможность проезда по более дешевой цене. Как прав и в том, что надо использовать все схемы сглаживания пиков, как новые, так и старые, модные и немодные хотя бы потому, что сейчас, когда коронавирус еще не покинул город, москвичи больше всего боятся скученности. И поэтому многие вообще опасаются общественного транспорта.