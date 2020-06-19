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19.06.2020 05:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае продлили запрет на развлекательные мероприятия

Текст: Дина Непомнящая

Изменения в постановление о поэтапном снятии ограничительных мероприятий, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае, внесли 18 июня. Согласно новому документу, до 1 июля в регионе сохраняется ограничение на проведение мероприятий.

Нельзя привлекать граждан к участию в досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других событиях, где они должны присутствовать лично. Запрещается оказание соответствующих услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

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Еще на прошлой неделе, когда в крае началось поэтапное снятие ограничений, предполагалось, что запрет на досуговую деятельность перестанет действовать 20 июня. Но, в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, с послаблениями пришлось подождать. Только за последние сутки, по данным регионального минздрава, подтвердилось 68 новых случаев COVID-19.

До конца месяца не будут работать детские игровые комнаты, аттракционы и прочие развлекательные заведения. Останутся закрытыми также общественные бани и сауны.

"До 1 июля продлевается запрет и на работу предприятий общественного питания", - отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Пока кафе, бары и рестораны смогут продолжить осуществлять доставку, отдавать заказы на вынос или кормить посетителей на летних верандах. В общих залах разрешено обслуживать клиентов только столовым ведомственных предприятий.

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