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19.06.2020 03:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП

Текст: Юлия Гарднер

Мировой суд Москвы поместил под административный арест внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая, Игорь Ишаев признан виновным в совершении административного правонарушения - управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Арест продлится 12 суток.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Напомним, Игорь Ишаев, будучи пьяным, устроил ДТП в центре Москвы. При развороте он столкнулся с двумя автомобилями. Никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения.

Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО. Сейчас экс-глава региона находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где чиновник занимал пост вице-президента.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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