Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП

Мировой суд Москвы поместил под административный арест внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая, Игорь Ишаев признан виновным в совершении административного правонарушения - управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Арест продлится 12 суток.

Напомним, Игорь Ишаев, будучи пьяным, устроил ДТП в центре Москвы. При развороте он столкнулся с двумя автомобилями. Никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения.

Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО. Сейчас экс-глава региона находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где чиновник занимал пост вице-президента.