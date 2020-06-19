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19.06.2020 20:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ахмат" и "Крылья Советов" забили 6 голов в первом матче возобновившегося ЧР

Текст: Максим Домчев

В первом матче возобновившегося чемпионата России по футболу "Ахмат" переиграл "Крылья Советов" со счетом 4:2.

Встреча в Самаре открывала программу 23-го тура РПЛ, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На матче присутствовали болельщики, число которых пока ограничено 10% от вместимости арены. И уже на шестой минуте поклонники хозяев стали свидетелями гола Тараса Бурлака. Капитан самарцев после углового с близкого расстояния поразил ворота грозненцев.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Команды показывали яркий и интересный футбол. После перерыва гости переломили ход матча, в чем немалая заслуга Дениса Глушакова. На 54-й минуте Владимир Ильин после удара Глушакова добил мяч в сетку, на 61-й минуте отличился уже сам экс-футболист "Спартака". Следом Ильин оформил дубль, а затем Бернард Бериша в четвертый раз огорчил хозяев. В самом конце встречи Максим Глушенков сумел помочь своей команде избежать разгрома.

На матче прошла акция "Спасибо врачам". Встречу посетили 300 медицинских работников, на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности в их адрес. Символический первый удар по мячу нанес Армен Бенян - главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На 20-й минуте встреча на "Самара-Арене" была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.

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