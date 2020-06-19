Глава МЧС: Влияния вредных веществ на природу в Норильске нет

Глава МЧС России Евгений Зиничев, прибыв сегодня в Норильск, лично убедился в том, что загрязненный грунт после аварии с разливом дизтоплива помещен в закрытые ангары, угрозы влияния его на окружающую среду нет. Такое заявление сделал министр по итогам рабочей поездки.

- Нами было собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, 103 тысячи грунтов, смесь помещена в 103 герметичные емкости, расположенные вдоль русла реки. 12 емкостей находятся в районе ТЭЦ. Весь грунт находится в закрытых ангарах, поэтому угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду, нет. Приняты необходимые меры для ее сохранности", - подчеркнул министр.

Кроме того, в аэропорту Валек глава МЧС России торжественно вручил специальную технику и имущество для выполнения боевых задач гарнизоном федеральной пожарно-спасательной части Норильска. Это две пожарные машины высокой проходимости на базе БЕЛАЗа и КАМАЗа для работы с учетом специфики данной местности. Всю технику заранее доставили в Норильск бортом МЧС России.