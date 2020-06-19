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19.06.2020 15:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин раскритиковал работу контролеров в Норильске

Текст: Кира Латухина
Аварии в Норильске можно было бы избежать при должном контроле. Об этом заявил президент на видеоконференции о ликвидации последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае.

"Это событие выявило ряд системных проблем. Их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы, и в законе закрепить", - заявил Владимир Путин.

"Всем понятно, это очевидная вещь, что этих негативных событий вполне можно было бы избежать, если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур - не для того, чтобы трясти там, как грушу, всех попадя, а именно для того, чтобы предотвращать вещи подобного рода", - сказал глава государства. Подход должен быть деловой и системный, добавил он.

Фото: Пресс-служба Минприроды РФ
Критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко посмотреть на работу всех соответствующих организаций и контролирующих структур:​​ "Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа".

Глава государства указал все это внимательно проанализировать - "не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране". К теме нужно отнестись серьезно, подчеркнул он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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