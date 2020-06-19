Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими

Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Дети 16 июня ушли из дома в ауле Бесленей на прогулку и пропали. В поисках детей участвовали более 500 человек из числа поисково-спасательных отрядов МЧС России, сотрудников Следственного комитета, МВД России по КЧР, регионального управления Росгвардии, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также местные жители.

Причину смерти детей выясняют следователи. По факту их пропажи было возбуждено уголовное дело об убийстве.