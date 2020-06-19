Под Мурманском достроили обходную железную дорогу взамен разрушенной

Уложено последнее звено пути на новом участке, который был построен для обеспечения движения поездов в Мурманск в обход разрушенного моста в районе станции Выходной. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Запуск нового участка возможен уже 19 июня.

За период строительства было уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 километр, что позволяет соединить станции Выходной и Мурмаши. Полтора километра пути прокладывались по скальному грунту, который приходилось взрывать.

На всем протяжении строящегося участка был уложен бесстыковой путь на бетонных шпалах.