В Петербурге крановщик погиб из-за грозы

В Петербурге во время обрушившийся накануне на город грозы погиб крановщик. В момент непогоды рабочий находился в кабине подъемного крана, при порыве ветра кран рухнул на землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Машинист оказался заблокирован в кабине. Его вытащили силами спасателей, передали врачам, но спасти рабочего не смогли.

Напомним, накануне на Петербург обрушилась сильнейшая гроза. Меньше чем за час в городе выпала полумесячная норма осадков. Стихия повалила свыше 30 деревьев, в нескольких микрорайонах наблюдались перебои с электроснабжением.

В грозу погиб также семилетний мальчик, вместе с родителями в момент разгула стихии ребенок оказался на берегу Финского залива. В мальчика попала молния.

Еще трое человек в грозу получили травмы.