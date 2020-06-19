Новости

Кроссовер Renault Captur уходит с рынка из-за низкого спроса 11:32
В Омской области будут судить мужчину, отравившего 13 односельчан 11:30
Костромских фермеров поймали на воровстве государственных грантов 11:24
В московских ЗАГСах с 23 июня возобновятся торжественные регистрации 11:19
На снимок марсохода Curiosity впервые попали две планеты 11:18
Завершается сбор подписей для поддержки выдвижения кандидатов в президенты Беларуси 11:15
В Петербурге крановщик погиб из-за грозы 11:13
Сергунина: 300 бизнес-задач решат участники конкурса для молодых специалистов 11:01
Матч РПЛ между футбольными клубами "Сочи" и "Ростов" состоится 19 июня 10:53
В продаже появились карты "Тройка", посвященные юбилею "Аэроэкспресса" 10:53
Акция "Свеча Памяти" пройдет в ночь на 22 июня 10:46
Еще 2003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:45
На ТВ стартует военная драма "Операция "Дезертир" 10:45
В Благовещенске откроют фитнес-центры и спортзалы 10:39
Дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии направлено в суд 10:37
Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 10:34
В Нижегородской области больницу оштрафовали за отсутствие СИЗ 10:33
В Москве отменены 16,5 тысячи штрафов за ошибки в оформлении пропусков 10:32
Адвокатов экс-мэра Владивостока обвинили в давлении на потерпевшего 10:23
Кабмин расширил перечень крупных проектов, финансируемых за счет ФНБ 10:19
ФСБ задержала украинца, пытавшегося нелегально пробраться в Крым 10:10
Завершен капремонт павильона ВДНХ, где откроется парк "Союзмультфильма" 10:10
В Челябинской области подтверждено 5562 случаев COVID-19 10:09
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса 10:06
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
19.06.2020 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге крановщик погиб из-за грозы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге во время обрушившийся накануне на город грозы погиб крановщик. В момент непогоды рабочий находился в кабине подъемного крана, при порыве ветра кран рухнул на землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Видео: В Ярославле ливень затопил улицы

Машинист оказался заблокирован в кабине. Его вытащили силами спасателей, передали врачам, но спасти рабочего не смогли.

Напомним, накануне на Петербург обрушилась сильнейшая гроза. Меньше чем за час в городе выпала полумесячная норма осадков. Стихия повалила свыше 30 деревьев, в нескольких микрорайонах наблюдались перебои с электроснабжением.

В грозу погиб также семилетний мальчик, вместе с родителями в момент разгула стихии ребенок оказался на берегу Финского залива. В мальчика попала молния.

Еще трое человек в грозу получили травмы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин показал свой "секретный" кабинет
Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
ФСБ задержала украинца, пытавшегося нелегально пробраться в Крым
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике
Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкомат
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей