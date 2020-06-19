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19.06.2020 15:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасатели подняли со дна Черного моря столетний якорь весом пять тонн

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Крымские спасатели в районе Феодосии подняли с морского дна огромный якорь весом около пяти тонн. Операция его транспортировки на берег длилась несколько дней. Теперь историкам предстоит выяснить, какому кораблю принадлежал этот артефакт возрастом 114 лет и почему он оказался на морском дне в этом месте. Об это рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По его данным, якорь находился на сравнительно небольшой глубине - 10 метров, и на расстоянии 300 метров от берега. О местонахождении этого гиганта было известно давно, но достать такой тяжелый предмет спасателям было не по силам. В этом году водолазы предприятия "Крым-Спас" проводили тренировку в Феодосийском заливе, отрабатывая навыки спасения людей с терпящего бедствие судна. Тогда же было принято решение поднять якорь и доставить его на берег. Учитывая массу и размеры этого колосса, операция растянулась на пять дней. Для подъема с глубины и транспортировки потребовались специальные парашюты-понтоны.

Фото: Русское географическое общество
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход "Армения"

- Якорь идентифицирован как якорь Холла, изготовлен он был в 1906 году. Также на нем просматривается клеймо, - рассказал Сергей Шахов. - Однозначного ответа, на каком судне использовался этот якорь, сегодня нет, но наиболее вероятным, историки считают принадлежность его линкору "Парижская коммуна", который впоследствии был переименован в "Севастополь".

На протяжении последних лет подводные археологи и поисковики обнаружили у берегов Крыма целый ряд уникальных находок. Так, у берегов Евпатории были найдены несколько парусных судов времен Крымской войны. Уникальность находки в том, что они лежат на мелководье, вблизи городского пляжа и до сих пор не были изучены.

У берегов Севастополя обнаружили хорошо сохранившееся античное судно, которое также еще предстоит детально исследовать. В 2016 году у западного побережья Крыма был обнаружен знаменитый теплоход "Веста", отличившийся в сражении с турецким броненосцем "Фехти-Буленд" в 1877 году. Наконец, уже в этом году историки подтвердили точное местонахождение теплохода "Армения", потопленного фашистами в ноябре 1941 года. Его поиски продолжались 75 лет и только сейчас увенчались успехом. На борту "Армении" по разным оценкам погибло от 7 до 10 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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