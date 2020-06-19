Ростехнадзор закончит проверку компаний в Арктике к 24 июля

На совещании, которое президент провел по вопросу ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае, названа дата завершения проверки компаний, работающих в Арктике, - 24 июля.

Напомним, что речь идет об объектах хранения нефти и нефтепродуктов.

"Мы совместно с Росприроднадзором и МЧС, и вместе с коллегами из вертикально-интегрированных компаний, которые работают в Арктической зоне, договорились, что начинаем совместную работу по проверке объектов, которые предназначены для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Постараемся завершить работу по 426 опасным производственным объектам к 24 июля", - заявил замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов.