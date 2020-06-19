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19.06.2020 04:28
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о третьей волне тепла

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Обещанное синоптиками похолодание продержится в центре европейской территории совсем недолго. Самым прохладным днем станет воскресенье, а уже в понедельник, 22 июня, опять начнет поступать теплый воздух, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Днем в воскресенье в российской столице ожидается плюс 21-23 градуса, в понедельник станет на пару градусов теплее, во вторник - еще на пару градусов теплее. И в среду, день проведения Парада Победы, воздух в Москве может прогреться до плюс 24-29 градусов. На ближайшие дни синоптики не прогнозируют серьезных дождей.

А вот на Урале погода не такая устойчивая. В пятницу, 19 июня, там плюс 15-20, в субботу - 19-24 градуса. С воскресенья и до вторника не выше плюс 15-20 градусов. И дожди.

Примерно такая же температура установится на Дальнем Востоке - в Хабаровском крае и Амурской области, на севере Приморья - похолодает. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса - максимум +15…+20 градусов. И в ближайшие дни потепления не ожидается.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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