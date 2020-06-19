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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса

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    19.06.2020, 15:19
Текст:   Олег Усков

Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и "Тони", номинант "Оскара", мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подтверждение представителя артиста.

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйзе. В 1950-м поступил в Королевскую академию драматического искусства. Служил в армии. Активно играл в британских театрах, заслужив славу отменного актера.

Экранный дебют - 1957 год. Далее - более 130 ролей. Немалая часть которых - золотой фонд: андроид Эш в "Чужом", Наполеон в "Бандитах времени", Курцманн в "Бразилии", отец Корнелиус в "Пятом элементе" и, разумеется, Бильбо Бэггинс во "Властелине колец" Питера Джексона.

В 1998 году Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари, даровав ему дворянское звание - за вклад в развитие искусства.

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