В Госдуме оценили продление санкций против России

Лучший ответ на продление санкций - дальнейшая интеграция Крыма в состав России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя решение ЕС.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза одобрили продление на полгода экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции. До этого санкции действовали до 31 июля.

"Налицо очередной раунд антироссийской мессы", - прокомментировал Новиков, которого цитирует РИА Новости.

Он сделал вывод, что евроатлантическая солидарность в отношении России продолжает работать. Причем она проявляется, несмотря на разногласия, которые есть между Вашингтоном и ЕС.

По оценке депутата, лучший ответ на такого рода действия - "эффективная энергичная интеграция" Крыма в состав России.