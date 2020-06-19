В исследование на иммунитет к COVID-19 включат россиян в возрасте до 70 лет

В исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, которые в июне проведут в 22 субъектах РФ, планируется включить россиян от 1 года до 70 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что для оценки иммунитета у населения к новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор организует сероэпидемиологическое исследование с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

"В исследование методом случайной выборки планируется включить детей от 1 года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше", - уточнили в пресс-службе.

Также планируется, что на первом этапе, в июне 2020 года исследование пройдет в 22 субъектах всех федеральных округов РФ.

"Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19", - подчеркивается в сообщении санитарного ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", министр здравоохранения Михаил Мрашко заявил, что наличие популяционного иммунитета к новому коронавирусу у более чем 45% населения гарантирует прерывание цепочки его передачи.