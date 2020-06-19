В США из-за пешеходов хотят запретить внедорожники

Пешеходы чаще гибнут под колесами внедорожников и кроссоверов, гласит вывод последнего исследования Страхового института дорожной безопасности, общенациональной некоммерческой исследовательской организации, занятой поиском путей снижения травматизма на дорогах.

Один из авторов отчета отметил, что при наезде на пешехода внедорожника или кроссовера из-за высокой передней части основной удар принимает туловище, которое намного хуже ног рассеивает энергию удара. К тому же такие машины тяжелее, соответственно сообщают большую силу телу.

Исследование было проведено на основе 79 случаев наезда на пешехода только в штате Мичиган за последнее время. Исследователи признают, что их работе необходим намного больший размах.

Введение дополнительных ограничений для владельцев внедорожников и кроссоверов вопрос лишь времени, ведь, согласно данным консалтингового агентства AutoForecast Solutions, производство кроссоверов за последние 10 лет утроилось, а, как известно, спрос рождает предложение и страховщики найдут способ доказать общественности пользу подобных мер.